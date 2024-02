Bologna, Motta si pente dopo l'espulsione di Milano: "Vorrei essere un esempio"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, nel corso dell'ultimo turno di campionato è stato espulso a San Siro contro il Milan per aver protestato in maniera eccessiva, per l'arbitro Massa, dopo la concessione del primo calcio di rigore per i rossoneri. Il tecnico italo-brasiliano oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Sassuolo ed è tornato sull'episodio del suo cartellino rosso.

Le parole di Thiago Motta: "Vorrei evitare di parlarne, ma ho sangue e vivo emozioni, non mi sento orgoglioso perchè penso ai miei ragazzi e vorrei sempre essere un esempio per loro e gli chiedo sempre controllo emozionale dentro al campo. Anche per i tifosi, perchè facciamo questo lavoro per la gente che alimenta la possibilità che noi svolgiamo questo lavoro. I tifosi vanno a vedere uno spettacolo di calcio e non altre cose, non un allenatore che ha una reazione così. Si paga il biglietto per vedere un bello spettacolo da parte di tutti e i protagonisti sono i giocatori. Spero di migliorare su questo".