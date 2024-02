Bologna, Motta sul suo futuro: "Rinnovo? Un discorso interno. Se ci saranno novità, le saprete"

Il Bologna sarà impegnato domenica nella sfida del Dall'Ara contro il Lecce, ma nella conferenza stampa odierna per il tecnico Thiago Motta c'è stato ancora spazio per parlare - se pure brevemente - del futuro personale: "Il rinnovo di contratto? Un discorso interno, se ci saranno novità le saprete, ora campo e Lecce. Le parole di Fenucci sono motivo di orgoglio? Siamo concentrati su ogni singola partita, io e i miei ragazzi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare al campo e al Lecce, che è la prossima" riporta tuttomercatoweb.com.

Non è un mistero che Thiago Motta sia uno degli allenatori che anche il Milan sta tenendo d'occhio nel caso in cui a fine stagione dovessero dividersi le strade tra il club di via Aldo Rossi e l'attuale tecnico rossonero.