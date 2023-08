Bologna, Ndoye: "Theo grande giocatore. Chi affronterò lunedì? Decide il mister"

Dan Ndoye, nuovo acquisto del Bologna, si è presentato in conferenza stampa facendo riferimento anche alla sfida di lunedì contro il Milan.

Hai avuto interessamenti dalla Premier League? L'avversario sarà Theo Hernandez o Calabria lunedì?

"Si, ho ricevuto offerte dalla Premier ma sono felice di essere qui, chi affronterò lunedì lo vedremo, dipenderà dal mister".

C'è un giocatore che aspetti di affrontare in particolare?

"Theo Hernandez è un grande giocatore, ma non ho un giocatore in particolare con chi mi aspetto di affrontare".