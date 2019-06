Bologna, offerta per Kouamé. Il giocatore piace anche a Milan e Fiorentina

Il Genoa si prepara alla cessioe di Cristian Kouamé nel corso delle prossime settimane. Il giocatore piace molto a Milan e Fiorentina, ma anche al Bologna, che avrebbe già pronta un'offerta da 15 milioni per portarlo in Emilia. Il Grifone però non farà sconti e lo lascerà partire solo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.