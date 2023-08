Bologna, quanti club su Dominguez: oltre al Milan, ci sono anche Fenerbahçe, Siviglia e Fiorentina

Il futuro di Nico Dominguez resta piuttosto incerto. Al Bologna, il centrocampista argentino ha un ruolo di primo piano, ma non gli mancano gli estimatori: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, infatti, il giocatore piace a Fenerbahçe, Siviglia, Fiorentina e Milan (potrebbe essere lui il sostituto in caso di partenza di Rade Krunic).