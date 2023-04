Bologna, Thiago Motta sul Milan: "Sa difendersi bene, merito di Pioli"

MilanNews.it

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna e in merito alle difficoltà in fase di costruzione della sua squadra contro il Milan ha dichiarato: "Merito di Pioli, il Milan riesce a difendere bene si è visto anche contro il Napoli e contro di noi - riporta tuttomercatoweb.com -. Abbiamo sofferto anche perchè nella fase di possesso che è il nostro forte abbiamo avuto difficoltà".