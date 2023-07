Bologna, Thiago Motta vuole Cambiaso ma Allegri frena. Ballo-Touré l'alternativa

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Bologna ha cominciato a lavorare in vista dell'inizio della prossima stagione e Thiago Motta spinge per avere la rosa quasi al completo per la fine del mese. Senza più Soriano, Medel e Sansone, con il solo De Silvestri che sarà confermato, la squadra rossoblù dovrà intervenire nella finestra di mercato, dopo aver comunque riscattato Posch e Moro e aver acquistato Beukema per oltre sette milioni.

Il nodo maggiore resta comunque quello della fascia sinistra. Finito il prestito, Andrea Cambiaso è tornato alla Juventus ma resta il preferito di Thiago Motta. La Juventus, con Massimiliano Allegri davanti a tutti, nicchia e vuole valutare il ragazzo in ritiro, motivo per cui il club - come scrive la Gazzetta dello Sport - sonda la pista Fode Ballo-Touré, che deve però essere convinto. Spazio poi ad altri interventi e altri profili sondati, come Keita per il centrocampo.