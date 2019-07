Bologna,visita sindaco,'vicini a Sinisa'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Visita a Casteldebole, il centro d'allenamento del Bologna, per il sindaco, Virginio Merola che ha incontrato i dirigenti e i calciatori rossoblù. "Siamo tutti vicini a Sinisa Mihajlovic" ha osservato parlando della lotta dell'allenatore serbo contro la leucemia, sottolineando come da Bologna, stretta intorno al mister "provenga un grande esempio di solidarietà" Con la sua sortita a Casteldebole, viene evidenziato in una nota dell'Amministrazione cittadina "il sindaco ha voluto condividere con il club questo particolare momento e portare la sua personale vicinanza, oltre a quella che la città ha così fortemente e spontaneamente manifestato in questi giorni, al tecnico Sinisa Mihajlovic". La visita di Merola, viene concluso, è stata "l'occasione per sottolineare i valori e l'esempio che Bologna, ancora una volta, sta esprimendo come città e come comunità".