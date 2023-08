Bolzano ospiterà la sfida U21 tra Italia e Norvegia

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Lo stadio 'Druso' di Bolzano è stato scelto per ospitare, il 17 ottobre prossimo, la partita Italia-Norvegia, valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2025. Per gli Azzurrini, passati nelle mani di Carmine Nunziata, sarà il terzo impegno nel Gruppo A dopo i due previsti per l'8 e il 12 settembre rispettivamente in Lettonia e in Turchia. Sarà la prima apparizione dell'U.21 a Bolzano, città che ha già ospitato una partita della Nazionale Under 18 e due della Nazionale femminile.

Sono nove, invece, i precedenti a livello di Under 21 tra Italia e Norvegia, l'ultimo dei quali a giugno a Cluj (Romania) nella fase finale dell'Europeo, con il successo norvegese (1-0) che ha sancito l'eliminazione dell'Italia dalla competizione. (ANSA).