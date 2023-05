Bonan: "Avere Leao vuol dire sentirsi più belli, più forti, migliori"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Bonan, in diretta a Sky Sport 24, parla così dell’importanza del recupero di Leao per il derby di domani: “Contro la Lazio, l’ultima vittoria, il Milan aveva dimostrato di star bene. C’era questo piccolo grande neo dell’infortunio di Leao, che adesso recupero. C’è un elemento che non depone a favore del Milan, al di là del fatto che il recupero di Leao è molto importante, e cioè il risultato. Credo che l’Inter con questo risultato non abbia nessun interesse a dare spazio per il contropiede del Milan e quindi dare spazio a Leao. Ed è nello spazio che Leao ti fa del male.

Non è un risultato che aiuta, però Leao non rappresenta soltanto una forza tecnica, ma anche una forza emotiva, morale. Avere Leao vuol dire sentirsi più belli, più forti, più alti, più grandi. Insomma, sentirsi migliori. Significa alzare la testa e vedere un signore che spesso dal nulla riesce a trovare delle soluzioni. Non è una cosa da poco in una partita in cui devi recuperare dei gol”.