Bonan: "Bennacer è il tratto d’unione tra l’essere e il non essere del Milan"

Contro il Napoli il Milan dovrà fare a meno di Tijjani Reijnders, assente per squalifica, ma molto probabilmente troverà nuovamente dall’inizio Ismael Bennacer. Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, parla dell’importanza dell’algerino per i rossoneri.

Le sue dichiarazioni: “È il tratto d’unione tra l’essere e il non essere del Milan. Cioè tra l’essere una squadra tecnica, perché il Milan è una squadra tecnica, e il non essere una squadra continua nell’arco della stessa partita. Bennacer colma questa lacuna del Milan, che ogni tanto perde il filo del gioco e questa ha rappresentato il suo difetto anche in gare che alla fine è riuscito a portare alla vittoria. Bennacer garantisce quel flusso di gioco in più e quindi gli dà un po’ più sicurezza. Nel Milan ci sono figure insostituibili, lasciamo perdere Leao: anche Giroud dà queste sicurezze. Bennacer lo fa a centrocampo e dà sicurezza a tutta la squadra per come riesce a gestire il pallone. Sai che in un momento di difficoltà dandogli il pallone difficilmente lo perde, sai che si inserisce, sai che sa fare il passaggio in verticale e ha anche il senso della partita. È molto affidabile”.