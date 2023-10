Bonan: "Campagna acquisti del Milan alternativa ma con buonissime intuizionI"

Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, parla di Milan-Juventus di questa domenica a San Siro: “È una partita da tutti i risultati, molto complessa perché arriva dopo la sosta e ci sono tutti gli infortuni. Perché in questa sosta per le nazionali ci sono finite anche le scommesse nel calcio. Questo secondo me ha destabilizzato un po’ l’ambiente, ci sarà qualcuno che è rimasto un po’ shockato anche se non è coinvolto. A parte questo è una partita nella quale ad esempio la Juventus potrebbe pensare di rilanciarsi in un modo quasi definitivo per la lotta allo Scudetto.

Il Milan invece fin qui ha fatto capire che la campagna acquisti è stata alternativa, laterale rispetto a ciò che eravamo abituati a questi anni ma comunque non completamente campata in aria. Anzi, con delle buonissime intuizioni. La Juventus ha seguito la strada dei giovani, da uno di questi è stata chiaramente tradita ed è una perdita piuttosto importante per Allegri. Però il rilancio della Juve passa attraverso il ritrovamento definitivo di Vlahovic: se lo ritrova vedo un orizzonte diverso rispetto a quello che visto fin qui”.