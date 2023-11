Bonan: "Contro il Dortmund un Milan senza carattere"

Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, torna nuovamente sulla sconfitta in Champions League di martedì sera contro il Dortmund: "Senza carattere, Milan a cui manca veramente il carattere per tirarsi fuori da una partita che non era impossibile, ma che era diventata molto difficile dopo l’errore su calcio di rigore di Giroud".

Il conduttore di Sky si sofferma sulla serata storta del francese: "Non a caso ha mostrato poco carattere nella serata in cui aveva bisogno del giocatore più carismatico che ha, Giroud: dopo che ha sbagliato il calcio di rigore è sparito dal campo poverino, evidentemente questa cosa gli ha pesato. Senza di lui questo Milan, a cui manca un po’ di personalità in campo, ha dei giocatori importanti. Ma se Giroud incappa in una serata storta il Milan alla fine affonda”.