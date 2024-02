Bonan: "De Ketelaere al Milan era timido, adesso è maturato"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. Dobbiamo dirlo: i rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone siano arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia. Dell'attuale momento dei rossoneri, soffermandosi in particolare sull'ex Charles De Ketelaere, ha parlato così il conduttore sportivo Alessandro Bonan.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Secondo me è stato molto timido al Milan e ha sofferto un po' troppo il grande salto in una big. Sicuramente ci sono state molte incomprensioni anche con Pioli, che però ha schierato il belga in molte posizioni, dandogli più occasioni. Adesso De Ketelaere sta facendo bene, è maturato di più".