Bonan: "De Ketelaere male al Milan anche per colpa sua, Pioli lo schierò ovunque"

I pensieri e le motivazioni dei rossoneri di Stefano Pioli sono, giustamente, rivolti al presente, ma con un accenno anche ai prossimi importanti impegni tra coppa e campionato, con il prossimo big match in Serie A in programma contro l'Atalanta. Ed è proprio del mondo nerazzurro di Gasperini che si parla, con i rossoneri che attenderanno la Dea a San Siro nella serata di lunedì 25 febbrario. Inoltre sta vivendo un ottimo momento Charles De Ketelaere, in prestito all'Atalanta: del talento belga ex Milan ha parlato così, a Sky Sport, il conduttore Alessandro Bonan.

Queste le sue parole: "Sicuramente c'è un grande lavoro di Gasperini, e il mondo dell'Atalanta è diverso da quello del Milan. Infatti secondo me, anche Pioli aveva messo, almeno inizialmente, nelle giuste condizioni di far bene il talento belga, che poi non ha reso, però Pioli lo aveva provato in tanti ruoli, ovunque, questo è giusto dirlo, poi certe cose evidentemente sono destinate a non andare bene..".