Bonan: "È difficile che uno come Giroud tradisca l'appuntamento"

Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, parla così di Olivier Giroud: “È un giocatore che non sempre gioca tutta la partita, però per il tipo di fisico che ha è uno che risponde sempre presente, è difficile che Giroud tradisca l’appuntamento. Stiamo parlando di uno che anche se non segna ci mette sempre il fisico, la testa, ci mette sempre l’impegno e ci mette sempre il carisma. È uno di quei giocatori carismatici intorno ai quali spesso gira una squadra”.