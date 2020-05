Bonan: "Il mestiere del dirigente è diverso da quello del calciatore"

Alessandro Bonan, giornalista sportivo, ha parlato su Sky Sport 24 del lavoro da dirigente di Paolo Maldini al Milan: “Secondo me non erano convinti neanche i diretti interessati, mi riferisco a Boban e a Maldini, perché è difficile il mestiere del dirigente, diverso da quello del calciatore. Io credo che anche se sei stata una bandiera ma vuoi fare il dirigente la prima cosa che devi pensare è di fare esperienza da un’altra parte, non nella società nella quale da calciatore hai fatto la storia. Fare il calciatore è una cosa e fare il dirigente è un’altra, perché per fare il dirigente devi acquisire anche dei numeri sul campo attraverso un minimo di esperienza. Le società o puntano su di te perché hanno una fiducia illimitata nei tuoi confronti, cosa che non mi è sembrata fin da subito nei confronti di Maldini, altrimenti la tendenza è quella non di sventolare la bandiera ma di mettere da parte la bandiera. Ad esempio come fece Berlusconi, che appena arrivato mise da parte Rivera”.