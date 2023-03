Bonan: "Il Milan ha ritrovato la sua identità grazie a Pioli"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alessandro Bonan ha parlato così a SkySport24 del Milan in vista del match in casa della Fiorentina: "Ci sono tutti gli elementi per dire che il Milan è guarito. Sabato è una partita importante per la classifica più per i rossoneri che per la Fiorentina. Sarà una partita difficile per il Milan. Il Diavolo ha ritrovato la sua identità grazie al lavoro di Pioli che sa lavorare sul campo come pochi.