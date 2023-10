Bonan: "Jovic è impalpabile. Reazione di Giroud? Lo capisco ma..."

Alessandro Bonan, intervenuto in studio a Sky Sport 24, ha parlato così sia di Luka Jovic che della reazione di Olivier Giroud al cambio del Maradona: "Reazione di Giroud? Vivono il momento adrenalinico. Da un certo punto di vista lo capisco ma al di là del risentimento è una piccola mancanza di rispetto nei confronti di chi entra. Anche se, spiace dirlo, ma Jovic ogni volta che entra è impalpabile, non dà nessun segnale di sè in campo".