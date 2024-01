Bonan: "La procura dovrà indagare sui cori a Maignan, i razzisti fuori dagli stadi per sempre"

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Di questo orribile fatto di inciviltà e ignoranza, ha parlato così a Sky Sport, il conduttore sportivo Alessandro Bonan.

Queste le sue parole a difesa di Maignan: "E' stato calmo e molto corretto con tutti, queste fatti di razzismo sono stupidi e offensivi, non mi interessa in quanti abbiano fatto i gesti della scimmia, l'Udinese e la procura dovranno anzionare questi stupidi: non fateli più andare allo stadio".