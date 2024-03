Bonan: "Leao è l'eccezione alla regola. Può vincere le partite da solo"

Intervenuto a Sky Sport, questo l'interessante commento del giornalista e conduttore televisivo, Alessandro Bonan in merito all'imminente sfida dei rossoneri di Stefano Pioli contro lo Slavia Parta, in programma a San Siro per gli ottavi di finale di Europa League.

Ecco le sue dichiarazioni: "Nel Milan brillano giocatori come Theo e Leao, soprattutto il portoghese, che secondo me è un grande giocatore. Il numero 10 rossonero rende sempre alto lo stato di allerta, creando pericoli e ansie continue agli avversari, perchè è imprevedibile e non sai mai come puoi marcarlo. Poi è ovvio, Leao per il peso che ha in questa squadra può e deve segnare di più, rappresenta l'eccezione alla regola perchè quando vuole vince le partite da solo".

In attesa della prossim sfida europea, questi sono i numeri stagionali sin qui di Rafa Leao: per l'attaccante milanista infatti, 9 gol segnati, 7 assist e due rigori procurati.