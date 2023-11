Bonan: "Leao fa vedere grandissime cose in contesti più semplici e piccole cose in contesti più grandi"

Alessandro Bonan, nel suo intervento a SKy Sport 24, parla così di Rafael Leao: “Quello che fa rabbia di Leao è che lo vedi che è un giocatore con numeri eccezionali. Però i numeri eccezionali non fanno eccezionale il calciatore. Anche qui, la storia del calcio è piena di giocatori qua e la ti facevano vedere di essere in possesso di grandissime qualità, ma poi non riuscivano a tirarle fuori con una certa continuità, ma soprattutto, perché è questo quello che fa il campione, in contesti difficili, quando c’è una certa pressione. Mi ricordo che qualche anno fa i dirigenti quando andavano a vedere lo score degli attaccanti andavano a studiare quegli attaccanti che segnavano più fuori casa e non viceversa.

Segnare fuori casa significava mostrare una certa personalità. Oggi è una situazione un po’ cambiata, però al tempo era questo. Leao è un calciatore che in questo momento fa vedere grandissime cose in contesti più semplici, e invece fa vedere piccole cose in contesti più grandi. Quando riuscirà a mettere insieme le due cose allora potremmo parlare di un campione”.