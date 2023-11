Bonan: "Loftus-Cheek è fondamentale per il Milan, questa sera serviranno i suoi inserimenti in area"

E' il giorno di Milan-Borussia Dortmund, penultima giornata della fase a gironi del GRUPPO F di Champions League. I rossoneri sono reduci da una vittoria sofferta, ma con carattere e voglia contro la Fiorentina in campionato. Percorso simile per la squadra di Terzic: i tedeschi in Bundesliga sono attualmente 4^ in classifica dopo aver vinto per 4-2 il derby contro il Monchengladbach. Il percorso europeo di entrambe le squadre può decidersi questa sera nella fondamentale gara di San Siro

Queste le parole a Sky Sport di Alessandro Bonan, che esalta e sottolinea l'importanza di Loftus-Cheek per Stefano Pioli: "Questa sera il Milan si gioca tanto e deve dare continuità alla bella vittoria, sempre a Milano, contro il PSG. Per Pioli riavere a disposizione un giocatore come Loftus può dare qualità e quantità al gruppo rossoneri, perchè in questo periodo è mancato tanto alla squadra, lo abbiamo visto anche in campionato. E' un centrocampista capace di fare tutto bene, infatti contro il PSG è stato determinante per la vittoria del Milan, ha fatto una partita incredibile e spero per i rossoneri che anche questa sera possa fare bene, inserendosi in area di rigore avversaria per cercare un gol che è arrivato, finora solo da fuori area nella trasferta di Cagliari. Il Milan ritrova anche Giroud, sempre decisivo in Champions con grande mentalità e leadership, che in queste serate sono caratteristiche fondamentali per vincere e fare bene, mancherà Leao, ma avere in attacco il francese può dare la giusta dose di carica per il Milan e i propri tifosi".