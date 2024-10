Bonan: "Mi auguro che all'interno dello spogliatoio Fonseca venga appoggiato"

Nella serata di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato di Milan alla vigilia della partita di San Siro di Champions League contro il Club Bruges, soffermandosi in modo particolare su Fonseca e sull'assenza (positiva secondo lui) oggi a Milanello di Zlatan Ibrahimovic:

"L'assenza di Ibrahimovic al fianco di Fonseca? Per una volta ha fatto bene a dare la scena a Fonseca, perché altrimenti abbiamo sempre quest'immagine di Ibrahimovic come tutor di qualsiasi cosa accada a Milanello. Invece, insomma, Ibrahimovic è un dirigente del Milan, ma anche se lui si autoproclama Dio, non è Dio ecco".

Sulla gestione mediatica da parte di Fonseca: "Mediaticamente secondo me Fonseca è stato fenomenale, e non aveva bisogno di nessun appoggio. Mi auguro che invece all'interno dello spogliatotio questo appoggio ci sia, costante, perché altrimenti sarebbe un peccato, una perdita proprio della misura del ruolo che avrebbe Ibrahimovic. Ma io penso che sia essattamente così".