Bonan: "Mi auguro che grandi giocatori come Leao e Maignan restino in Serie A"

Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport parlando anche degli ottimi risultati ottenuti dalle squadre italiane in Europa: "Speriamo che sia un punto di partenza. Sarebbe importante che anche nella prossima stagione alcune stelle della Serie A possano rimanere. Faccio riferimento anche a Leao e Maignan. Speriamo che questi grandi giocatori rimangano da noi, anche se sono un po' scettico. Di fronte a certe cifre non puoi resistere. Credo che sia importante che questi calciatori siano un riferimento per i nostri giovani".