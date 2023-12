Bonan: "Milan, bastava poco per passare, che rammarico le prime due partite"

Il giorno dopo la vittoria del Milan in terra inglese contro il Newcastle lascia il giusto spazio a un gusto dolce e amaro nella bocca dei tifosi rossoneri e non solo. I ragazzi di Stefano Pioli, al triplice fischio sono apparsi soddisfatti della vittoria e prestazione, soprattutto del secondo tempo, ma anche con un velo di amarezza per non essere riusciti a proseguire nel percorso, difficile e controverso in Champions League. Nella passata stagione, i rossoneri sono arrivati fino in semifinale di Champions dopo aver superato il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria e aver eliminato con merito Tottenham e Napoli, successivamente campione d'Italia. Nonostante il "girone di ferro" Con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, il rammarico del Milan dopo ieri sera è evidente e comprensibile, con il peso dei punti persi nelle prime due partite a San Siro contro gli inglesi e in Germania contro i tedeschi.

Ne ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan: "Rammarico per il Milan, perché avrebbe potuto esserci. Bastava poco, è mancato poco. Per quello che ha fatto vedere il PSG nel girone, il Milan con una maggiore attenzione avrebbe potuto passare. La grande delusione poi è il Manchester United, per il resto sono tutte grandi squadre. Rimpianti per le prime due partite? Sì, soprattutto quella col Newcastle. Il Milan non mi è piaciuto in quella circostanza e gli inglesi non mi avevano trasmesso nulla dal punto di vista del gioco. Non mi aspettavo invece che il Dortmund avrebbe espresso questo gioco scoppiettante. Il PSG ha mostrato dei punti deboli, dei quali il Milan ha approfittato solo a San Siro, per poi purtroppo cadere proprio a Milano contro i tedeschi".