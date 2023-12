Bonan: "Milan grande favorito per la vittoria dell'Europa League insieme al Liverpool"

Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "C'è rammarico per il Milan, mancava poco per essere anche lui agli ottavi. Con un po' più di attenzione poteva andare avanti. All'andata contro il Newcastle il Milan aveva perso una grande occasione. Non mi aspettavo questo Borussia Dortmund. Il PSG ha mostrato grandi punti deboli dei quali il Milan ne ha approfittato solo a San Siro.

Perdere a Parigi ci sta, ma è nelle altre partite che il Milan non ha fatto bene. Perdere a Newcastle, magari male, avrebbe una serie di processi infiniti. E invece ha vinto e ancora una volta il Milan è risorto dalle sue ceneri. E' una dimostrazione di carattere. Europa League? Il Milan è la grande favorita per la vittoria finale insieme al Liverpool. E' una competizione in cui il Diavolo può riscattarsi".