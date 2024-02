Bonan: "Non bisogna fossilizzarsi sul fatto che non segni, ma quest'anno Leao è più continuo di Kvara"

Intervenuto nel corso dell'edizione serale di 'Campo Aperto' su Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto un po' il punto sull'attualità di Serie A parlando non solo del big match in programma domenica prossima a San Siro fra il Milan ed il Napoli ma anche del dualismo fra Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia. Queste le sue dichiarazioni.

"Punti in comune fra Leao e Kvara? A differenza dell'anno scorso vedo che Leao sta trovando molta più continuità rispetto all'anno scorso. Non dobbiamo perderci difronte al fatto che non segna, ma nelle ultime partite il portoghese ha sempre creato occasioni per il Milan, con assisti, dribbling e gol. Ogni volta che tocca il pallone per gli avversari è un problema".