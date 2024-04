Bonan: "Ogni volta che sottolineiamo i meriti di Pioli veniamo colpiti da insulti. È un artigiano del pallone"

Alessandro Bonan, giornalista, nel suo intervento a Sky Sport 24 nel giorno di Milan-Roma parla così di Stefano Pioli, del suo futuro e del valore del suo lavoro in rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

“Su Pioli c’è un giro di critica esagerato che viaggia soprattutto in una certa parte della tifoseria sui social, tant’è vero che succede, ed è anche una cosa piuttosto spiacevole, che ogni volta che sottolineiamo i meriti di Pioli - alcune volte lo critichiamo, ma quando è giusto sottolineiamo i suoi meriti – certe volte veniamo colpiti da insulti. È una cosa molto strana che io sinceramente non riesco a spiegarmi. Siamo di fronte ad un’eccellenza in fatto di allenatori, quindi non capisco.

È un allenatore che non troppo tempo fa ha vinto uno scudetto ed ora è impegnato su due fronti, campionato ed Europa League. Mi sembra che abbia sempre dimostrato di essere una persona non soltanto seria, ma anche una persona che sa quello che fa e che lavora sul campo. A suo modo uno stratega, uno che lavora sulla testa e sulla tecnica dei calciatori. È un artigiano del pallone Pioli, non mi spiego questo eccesso di critica nei suoi confronti”.