Bonan: "Pioli? Quello che dicono sui social a me interessa pochissimo"

Il giornalista Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, commenta così le numerose critiche social rivolte a Stefano Pioli in questi giorni: “Secondo i miei riferimenti Pioli è un allenatore che viene moderatamente messo in discussione, ad eccezione di un popolo social sul quale io non farei nessun tipo di affidamento. Quello che dicono i social, sinceramente, a me interessa pochissimo. Se non quel dibattito sano che ogni tanto si crea. Ma ogni tanto, per non dire ogni mai. Quindi io credo che la discussione su Pioli se è da bar e becera credo che non deve toccare me ma soprattutto non deve toccare Pioli. Non puoi discutere che Pioli sia un bravo allenatore.

Puoi discutere che magari, ogni tanto, come tutti, non fa la scelta migliore. Può capitare. Adesso, in questo momento storico, mi pare che il Milan abbia delle difficoltà di rosa enormi. Inutile parlare di Pioli. Ma se ti si fanno male in tanti, Leao continua ad essere un giocatore che ti si esprime solo quando c’è la corsa, soltanto quando c’è la prateria davanti e non quando c’è il calcio. Se il Milan compra Jovic e non c’è un’alternativa valida a Giroud… Se succedono tutte queste cose non vedo dove possa essere la questione legata all’allenatore”.