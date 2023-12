Bonan: "Sarebbe stato brutto perdere anche a Newcastle, il Milan è risorto dalle sue ceneri"

Il giorno dopo la vittoria del Milan in terra inglese contro il Newcastle lascia il giusto spazio a un gusto dolce e amaro nella bocca dei tifosi rossoneri e non solo. I ragazzi di Stefano Pioli, al triplice fischio sono apparsi soddisfatti della vittoria e prestazione, soprattutto del secondo tempo, ma anche con un velo di amarezza per non essere riusciti a proseguire nel percorso, difficile e controverso in Champions League. Nella passata stagione, i rossoneri sono arrivati fino in semifinale di Champions dopo aver superato il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria e aver eliminato con merito Tottenham e Napoli, successivamente campione d'Italia. Nonostante il "girone di ferro" Con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, il rammarico del Milan dopo ieri sera è evidente e comprensibile, con il peso dei punti persi nelle prime due partite a San Siro contro gli inglesi e in Germania contro i tedeschi.

Queste le parole di Alessandro Bonan a Sky Sport, che ha parlato così del momento controverso dei rossoneri: "Alla fine sarebbe stato brutto perdere in Inghilterra, perché avrebbe messo in moto un processo senza fine. Invece ha vinto, per l’ennesima volta è risorto sulla sue ceneri. Vuol dire che un certo carattere ce l’ha e questo carattere gliel’ha dato anche Stefano Pioli. La domanda è: se avesse passato i gironi, avrebbe vinto la Champions? Può darsi, ma le probabilità erano abbastanza basse".