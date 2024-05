Bonan: "Se vuoi un grande allenatore e vincere abbastanza in fretta, l'unico nome che mi viene in mente è quello di Antonio Conte"

Intervenuto durante 'Il Calcio è Servito' in onda su SkySport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha fatto il punto sulle panchine di Serie A promuovendo il nome di Antonio Conte, ad oggi ancora senza squadra. Queste le sue dichiarazioni.

"Conte è uno che sai che per portarlo a casa devi spendere un sacco di oggi, ma oggi gli allenatori sono così centrali nel progetto di una società che tu devi pensare di pagarli tanto. Una volta si diceva che bisognava pagare tanto il centravanti, ma oggi l'allenatore è centrale quasi quanto un grande centravanti. Quindi se vuoi un grande allenatore, e se vuoi vincere abbastanza in fretta, l'unico nome che mi viene in mente è quello di Antonio Conte".