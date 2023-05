Bonan sul Milan: "C'è troppa distanza tra i titolari e le riserve. Mercato estivo sbagliato"

MilanNews.it

Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "C'è troppa distanza tra titolari e riserve nel Milan. Quando Pioli mette le riserve i tifosi iniziano a preoccuparsi. Nel mercato estivo sono state fatte delle valutazioni errate. Il Milan non ha ricambi se non in difesa dove Thiaw è un buon giocatore.

A centrocampo e in attacco, invece, il Milan non ha ricevuto nulla. De Ketelaere non si è mai visto, Adli non ha mai giocato. Origi, se lo prendi per fare il centravanti, rischi un po'. E' un ruolo che ha fatto, ma lui si è trovato meglio a fare la seconda punta".