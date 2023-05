Bonan sul Milan: "Nessuno è in grado di sostituire Leao e Giroud"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato così della rosa rossonera: "Il Milan ha dei giocatori che Pioli ha riscoperto in ruoli un po’ diversi, come Krunic che è un giocatore tattico eccezionale per i rossoneri. Il problema è la distanza tra il titolare Giroud e tutti gli altri, la distanza tra il titolare Leao e tutti gli altri. Nessuno è in grado di sostituire Leao e nemmeno Giroud".