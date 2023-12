Bonan sul ritorno di Ibra: "L'annuncio prima del Newcastle non è un caso. Mette pressione alla squadra e a Pioli"

L'ufficialità del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha fatto parecchio rumore nelle ultime ore. In particolare, le discussioni maggiori sono state sul ruolo che avrà lo svedese nel club di via Aldo Rossi. Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha rilasciato queste dichiarazioni sul tema: "Non si capisce bene quale potrà essere il suo ruolo.

E' una presenza che incombe, non credo che sia stato un caso che sia stato annunciato poche ore prima della sfida decisiva contro il Newcastle. Questo metterà certamente pressione al gruppo e anche all'allenatore. Lo scopo credo che sia proprio questo e per questo è un'arma a doppio taglio: può essere una scelta vincente o anche il contrario".