Bonansea, "Italia ha le sue chance"

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Per ora siamo tutte tranquille. magari sentiremo la tensione quando arriveremo allo stadio. Spero che sia una tensione positiva e che si trasformi in qualcosa di bello. L'Australia è una bella squadra, tosta, ma ho la sensazione che possiamo fare bene. Diciamo che non mi spaventano". A due giorni dall'esordio al mondiale di calcio femminile, Barbara Bonansea carica l'Italia attesa dalla sfida con le aussie. "Io voglio vincere. Non è scritto che debbano vincere per forza la Francia o gli Stati Uniti - dice in conferenza stampa l'attaccante della Juventus campione d'Italia - abbiamo le nostre chance e ce le giochiamo". Tanto azzurro in questo giugno, perché in campo domani c'è la nazionale di Mancini e poi toccherà all'Under 21, mentre l'Under 20 si gioca l'accesso alla semifinale mondiale. "Noi faremo il tifo per tutti loro, così come sono sicura che loro tiferanno per noi - dice ancora Bonansea -. La Federazione ci ha fatto sentire parte integrante di tutto questo azzurro".