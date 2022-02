Bonato: "Mercato Milan? I rossoneri hanno preferito aspettare l’estate"

“Sicuramente la Juventus è la società che si è mossa maggiormente. Vlahovic, Zakaria e per il futuro Gatti sono operazioni importanti. In ogni caso credo che tante società abbiano fatto trattative intelligenti”. Così a Tuttomercatoweb Nereo Bonato sul mercato conclusosi il 31 gennaio.

Milan, Lazio e Napoli non hanno praticamente operato.

“Milan, Lazio e Napoli non si sono mosse ma non è detto che abbiano sbagliato”.

Beh, il Milan cercava un difensore…

“Il Milan si è dato delle regole e dei parametri, ha preferito aspettare l’estate dando continuità alla programmazione ed è un segnale”.