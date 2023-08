Bonaventura parla dei suoi ex compagni: "Si vedeva che c'era talento, Theo e Leao su tutti"

vedi letture

Jack Bonaventura, ospite a DAZN nel post partita di Bologna-Milan, ha parlato dei suoi ex compagni di squadra in rossonero: “Si vedeva che in quella squadra c’era tanto talento, con dei giocatori che sono diventati straordinari come Theo e Leao su tutti”.