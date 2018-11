Bonaventura, rinnovo momentaneamente congelato

La stagione di Bonaventura si è conclusa con largo anticipo. L’intervento chirurgico a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni per risolvere il problema al ginocchio lo costringerà a rimanere ai box per circa otto mesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per ora ogni discorso sul rinnovo di Jack verrà congelato. L’ex atalantino ha un accordo fino al 2020 con la società milanista, ma è difficile che una trattativa per il prolungamento decolli prima del suo rientro.