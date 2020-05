Tra i giocatori che lasceranno il Milan al termine della stagione c’è anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ha il contratto in scadenza ma il club rossonero non intende rinnovarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Jack in Italia ha parecchio mercato: davanti a Torino e Atalanta, al momento, sembra esserci la Roma.