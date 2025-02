Bondo-Milan, lo zio: "Senza Galliani non si sarebbe fatto nulla: lo ringrazio"

vedi letture

Un ruolo chiave nella trattativa che ha portato Warren Bondo dal Monza al Milan nelle ultimissime ore della finestra invernale di calciomercato, lo ha avuto lo zio e DS Malu Mpaskinkatu che fa parte dell'entourage del calciatore e che ieri si è recato con gli agenti a Casa Milan per definire il trasferimento del centrocampista: titolo definitivo a 10 milioni più bonus per quattro anni e mezzo. Oggi Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta a Sportitalia svelando alcuni retroscena della trattativa.

Le parole di Mpasinkatu: "Ci sono stati dei passaggi fondamentali: il fatto che Ismael Bennacer abbia accettato di andare al Marsiglia da De Zerbi e soprattutto il fatto che il dottor Galliani ha dato l'ok per l'operazione quando il Milan ha dimostrato l'interesse per il giocatore. Senza l'avallo di Galliani non si sarebbe fatto nulla: lo ringrazio pubblicamente a nome mio e della mia famiglia, perchè il Monza è in una situazione di classifica non delle migliori e poteva pensare ai propri interessi. È stato un lavoro di tante persone: Moncada, quando Warren è arrivato al Monza e c'erano Maldini e Massara, aveva già dimostrato interesse per il ragazzo per la Primavera. Il ragazzo però è ambizioso e ha sempre detto di voler meritarsi questi palcoscenici, preferendo rimanere in B al Nancy. Mi piace ricordare un aneddoto: quando arriviamo è luglio 2022 ed è piena crisi di governo. Il dottor Galliani ci ha detto che sentiva il presidente Berlusconi tutte le mattine e che quella mattina gli aveva chiesto di 'quel ragazzino francese'. Io nella mia testa mi sono detto: crisi di governo, tanti problemi, e Berlusconi la prima cosa che aveva chiesto era questa"