Boniek: "Concedo la sconfitta col Milan, ma per il resto visto il calendario la Roma ha perso troppi punti"

Zibi Boniek, attuale vicepresidente dell'UEFA ed ex giocatore della Roma, a Rete Sport ha detto la sua sulla squadra di Mourinho: "L’ho vista giocare veramente bene per la prima volta a Cagliari. Su 8 partite di campionato, la Roma avrebbe dovuto avere almeno 18-20 punti. Concedo la sconfitta col Milan, ma per il resto visto il calendario la squadra giallorossa ha perso troppi punti".