Boniface e non solo, Leao: "Dovremo essere preparati per tutta la squadra: tutti i giocatori del Bayer giocano bene"

Alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan, Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa accompagnato da mister Paulo Fonseca. Questi alcuni estratti del suo intervento.

Sugli obiettivi del Milan: "Meglio pensare partita dopo partita, domani è difficile e importante. E' importante vincere in Champions League, uno scenario molto bello. Ci dà fiducia"

Punti più a un grande gol o a tanti recuperi difensivi? "Voglio vincere, se per vincere serve fare sacrifici, fare le cose per la squadra. I dettagli sono molto importanti in queste partite qua. Queste cosa fanno la differenza"

Fonseca non ha fatto vedere l'Inter prima del derby: siete più coraggiosi?"Secondo me non sono stato sorpreso. Sappiamo già come gioca l'Inter e il mister non voleva metterci tante cose in testa: era una partita da andare lì e vincere, è un derby. Io non vincevo da due anni e nella mia testa volevo vincere: non volevo essere protagonista ma aiutare la squadra e vincere. Siamo più compatti e più squadra, non diamo spazi agli avversari in mezzo: io mi trovo meglio così a difendere senza palla e penso che anche gli altri si sentono bene con questa tattica"

Cosa ne pensi di Boniface e del Leverkusen in generale? "Conosco Boniface e Chukwueze ce ne ha parlato in questa settimana: è un attaccante pericoloso, tecnico e pericoloso. Dovremo stare attenti. Ma dovremo essere preparati per tutta la squadra: tutti i giocatori del Bayer giocano bene, i terzini Grimaldo e Frimpong. Non dobbiamo essere spaventati da Boniface ma dobbiamo rispettere le sue abilità"