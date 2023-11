Boninsegna: "Il Milan fa fatica, chi vince tra Inter e Juve potrebbe staccarla"

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, il grande ex Roberto Boninsegna parla della prossima sfida tra Inter e Juventus, big match del turno di campionato dopo la sosta: "In questo momento sono le due squadre migliori del campionato e meritano la posizione che hanno ottenuto. È una partita bellissima, la classica. Logicamente spero che l’Inter vinca, anche se per me dopo i nerazzurri ci sono i bianconeri. Se una delle due dovesse prevalere sull’altra staccherebbe le altre rivali in classifica, il Milan fa fatica e ha pareggiato l’ultima a Lecce".