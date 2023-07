Bonolis: "Lukaku sta scappando per andare dove: Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai..."

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della possibilità da parte dell'Inter e dei suoi sostenitori di "perdonare" Romelu Lukaku dopo le ultime vicende di mercato, soprattutto legate al flirt con la Juventus dopo che Ausilio e Marotta aveva imbastito con successo la trattativa per riportarlo a Milano dopo il ritorno al Chelsea.

"Non ci sono più margini per ricucire", spiega il presentatore tv. "E poi l'estate è sempre una stagione pericolosa per Romelu... D'estate è scappato dallo United per andare all'Inter, poi dall'Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per tornare all'Inter. E adesso sta scappando per andare dove: Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai...", la sua chiosa.