Bonomi: "Se non si può proseguire su San Siro valuteremo altre aree ripartendo da zero"

Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier stadio per conto di Inter e Milan, ha parlato così al Corriere della Sera in riferimento alla struttura che le due squadre vogliono realizzare: "In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero".