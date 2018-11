Bonucci, il rapporto con Gattuso è ottimo

La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul ritorno a Milano di Bonucci. Il difensore - si legge - si è comportato da professionista scrupoloso anche a Milanello, ha costruito un eccellente rapporto con Gattuso con cui si sente al telefono ancora oggi. Lui e la sua famiglia, però, non si sono mai ambientati a Milano. Il feeling con la città - che considerava troppo dispersiva e meno a misura d’uomo rispetto alla “sua” Torino - non è mai scattato. Non ci sono dubbi sull’accoglienza che riceverà domani sera Bonucci, che è il primo ad aspettarsi fischi e magari qualche coro contro.