Bonucci, Mondiale? ora guardiamo avanti

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l'entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l'importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista". Così Leonardo Bonucci a poche ore dall' impegno degli azzurri a San Siro con il Portogallo, a un anno dall'esclusione dal Mondiale. "Come l'ho vissuta? Male, è un neo che non si cancellerà mai, qualcosa di catastrofico, io l'ho vissuto così. So cosa trasmette un Mondiale avendone giocati due, e cosa trasmette una competizione internazionale avendone già 4-5 sulle spalle" ha detto il difensore juventino, che martedì sarà in campo con l'Italia nell'amichevole contro Usa a Genk, in Belgio.