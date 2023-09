Bonucci rincuora già Donnarumma: "Sempre con te fratello, sempre a testa alta"

Domani l'Italia scenderà in campo a San Siro contro l'Ucraina, nella sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Considerando anche le ultime disastrose prestazioni, l'accoglienza per Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale, è stata terreno fertile per accesi dibattiti nelle ultime ore. L'ex capitano degli Azzurri Leonardo Bonucci, già calciatore del Milan, ha voluto intanto esprimere la sua vicinanza al portiere del PSG con una storia su Instagram, corredata dal messaggio: "Sempre con te fratello, sempre a testa alta".