Bonucci: "Ventura? Dopo la Svezia gioco al massacro. Sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe"

Nel corso della conferenza stampa odierna a Coverciano, Leonardo Bonucci ha parlato anche di Giampiero Ventura: "Credo sia importante per lui tornare ad allenare, ritrovare una panchina per dimostrare che dopo la non qualificazione al Mondiale ci possa essere un'altra chance. Io con lui sono nato, quindi posso solo ringraziarlo. Dopo la Svezia è stato fatto un gioco al massacro, però è ovvio che, sia lui che noi, abbiamo avuto delle colpe. Va detto. Gli auguro un in bocca al lupo perché le sue idee, maturate giorno dopo giorno, possono essere importanti".